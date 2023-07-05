Фирмино перешел в "Аль-Ахли"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино нашел новое пристанище, присоединившись к "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

О том, что Фирмино собирается покинуть "Ливерпуль" в конце сезона 2022/23, стало известно еще в марте. С тех пор Роберто сватали в "Барселону", "Реал" и клубы МЛС.



Однако Фирмино решил поддержать модный ныне тренд и отправился в Саудовскую Аравию. 31-летний бразилец присоединился к "Аль-Ахли" как свободный агент, заключив контракт до 2026 года.



Выступать за "Аль-Ахли" Фирмино будет вместе с сенегальским голкипером Эдуаром Менди, которого саудиты недавно приобрели у "Челси" за 15.5 млн. фунтов.



Добавим, Фирмино выступал за "Ливерпуль" с 2015 года. За восемь сезонов на "Энфилде" Роберто забил 111 голов и выиграл ряд трофеев, включая Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.