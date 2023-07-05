Маунт: "Я принял решение покинуть "Челси"

Полузащитник Мейсон Маунт объявил о своем решении покинуть "Челси".

После нескольких отклоненных предложений "Юнайтед" все же договорился с "Челси" о компенсации за Маунта в размере 60 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Еще в понедельник Маунта начал проходить медобследование на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, и перед ожидающимся в ближайшие 24 часа официальным подтверждением своего трансфера Мейсон решил обратиться к болельщикам "Челси" в инстаграме.



"Привет, фанаты "Челси". Учитывая спекуляции на протяжении пары последних месяцев, для вас может не стать сюрпризом то, что я принял решение покинуть "Челси". Я чувствую, что мы заслуживаете больше, нежели просто письменное заявление".



"Поэтому я хочу напрямую сказать вам, насколько я благодарен за всю вашу поддержку на протяжении 18 последних лет. Знаю, некоторые из вас не будут рады моим решением, но мне важно поступить так, как правильно для меня в данный момент своей карьеры".



"Я присоединился к "Челси", когда мне было шесть лет, и мы через многое прошли вместе. Победа в юношеском Кубке Англии, мои награды Игроку Года, Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира и незабываемый вечер, когда мы выиграли Лигу Чемпионов".



"Я хочу поблагодарить академию, которая оказывала на меня такое влияние с юного возраста. А также всех тренеров, с которыми я поработал, персонал, всех своих партнеров по команде на протяжении этих лет, которые стали моими братьями, и — самое важное — вас, парни".



"Желаю вам всего наилучшего", — говорит Маунт.