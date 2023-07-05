Маунт: "Я принял решение покинуть "Челси"
Полузащитник Мейсон Маунт объявил о своем решении покинуть "Челси".
После нескольких отклоненных предложений "Юнайтед" все же договорился с "Челси" о компенсации за Маунта в размере 60 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.
Еще в понедельник Маунта начал проходить медобследование на базе "Юнайтед" в Каррингтоне, и перед ожидающимся в ближайшие 24 часа официальным подтверждением своего трансфера Мейсон решил обратиться к болельщикам "Челси" в инстаграме.
"Привет, фанаты "Челси". Учитывая спекуляции на протяжении пары последних месяцев, для вас может не стать сюрпризом то, что я принял решение покинуть "Челси". Я чувствую, что мы заслуживаете больше, нежели просто письменное заявление".
"Поэтому я хочу напрямую сказать вам, насколько я благодарен за всю вашу поддержку на протяжении 18 последних лет. Знаю, некоторые из вас не будут рады моим решением, но мне важно поступить так, как правильно для меня в данный момент своей карьеры".
"Я присоединился к "Челси", когда мне было шесть лет, и мы через многое прошли вместе. Победа в юношеском Кубке Англии, мои награды Игроку Года, Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира и незабываемый вечер, когда мы выиграли Лигу Чемпионов".
"Я хочу поблагодарить академию, которая оказывала на меня такое влияние с юного возраста. А также всех тренеров, с которыми я поработал, персонал, всех своих партнеров по команде на протяжении этих лет, которые стали моими братьями, и — самое важное — вас, парни".
"Желаю вам всего наилучшего", — говорит Маунт.
05.07.2023 00:05
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По-настоящему преданные игроки идут на понижение зарплаты, дабы стать легендой. Не думал, что Мэйсон на такое способен, если честно, но времена, видимо, такие настали. Лет 10-15 назад этого перехода бы никто не понял.
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Второй Мата.
Новый Лэмпард из него не вышел, будем ждать нового.
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Всего хорошего.
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Вот так и относится этот жалкий клубишко рентбоев к своим воспитанникам. Первый за 20 лет выпускник академии, ставший важным игроком основы. Будущий символ клуба и, возможно, даже капитан. И тут просто приходит америкос Боэлян и такой ЯХА БАЛЯ, купили за 0 продаем за 60, збс бизнес!
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