"Арсенал" близок к согласованию структуры платежей по Райсу

"Арсенал" находится на пороге компромисса с "Вест Хэмом" по структуре платежей за полузащитника Деклана Райса.

Еще на прошлой неделе "Вест Хэм" согласился отпустить своего капитана в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Последние дни два лондонских клуба вели интенсивные переговоры насчет такого, как и в какие сроки "Арсенал" будет рассчитываться за Райса.



В сентябре прошлого года УЕФА поместил "Вест Хэм" в список наблюдения насчет правил финансового фейр-плей, поэтому в интересах "молотобойцев" получить деньги как можно скорее.



Как сообщает The Guardian, изначально "Вест Хэм" хотел получить гарантированную сумму в 100 млн. фунтов до конца 2024 года, однако в результате переговоров согласился предоставить "Арсеналу" рассрочку до лета 2025.



Таким образом, указанные 100 млн. фунтов "канониры" переведут тремя траншами в течение 24 месяцев. Оставшиеся формальности будут улажены в самое ближайшее время.