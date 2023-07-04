Гранды Премьер-Лиги интересуются Оскаром Глухом

"Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" находится в большой группе клубов, проявляющих интерес к атакующему полузащитнику "Ред Булл" Оскару Глуху.

19-летний Глух выступает за "Ред Булл" с января, когда он перебрался в Зальцбург из "Маккаби Тель-Авив" по сделке стоимость 7 миллионов фунтов (6 млн. фунтов).



С тех пор израильтянин Глух, сын репатрианта из России, провел ряд блестящих матчей на клубном и международном уровнях, чем и привлек огромный интерес к своей персоне, сообщает The Guardian.



Прямо сейчас Глух блистает на Чемпионате Европы U-21, где в среду израильтяне сыграют против сверстников из Англии в рамках 1/2 финала. Скауты клубов Премьер-Лиги будут просматривать Оскара в этом матче.



Помимо грандов Премьер-Лиги, свои справки насчет Глуха также наводят "Барселона", "Милан", "Монако" и родственный "Ред Булл" "РБ Лейпциг", но сам Оскар предпочитает продолжить карьеру в Англии или Испании.



