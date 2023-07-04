Даниэль Фарке возглавил "Лидс"

Вылетевший из Премьер-Лиги "Лидс" представил Даниэля Фарке своим новым главным тренером.

Сезон 2022/23 "Лидс" начинал под руководством Джесси Марша, в феврале назначил Хави Грасию, а четыре заключительных матча сыграл при Сэме Эллардайсе.



Еще в начале июня "Лидс" объявил о расставании с Эллардайсом, и после месяца поисков клуб с "Элланд Роуд" назначил Фарке, который известен в Англии по четырем с половиной годам работы в "Норвиче".



Минувший сезон Фарке провел в менхенгладбахской "Боруссии", но был уволен после того, как финишировал на 10-м месте в Бундеслиге.



Контракт 46-летнего немца, который успел коротко поработать с российским "Краснодаром", с клубом Чемпионшипа рассчитан до 2027 года.