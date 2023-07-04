Даниэль Фарке возглавил "Лидс"
Вылетевший из Премьер-Лиги "Лидс" представил Даниэля Фарке своим новым главным тренером.
Сезон 2022/23 "Лидс" начинал под руководством Джесси Марша, в феврале назначил Хави Грасию, а четыре заключительных матча сыграл при Сэме Эллардайсе.
Еще в начале июня "Лидс" объявил о расставании с Эллардайсом, и после месяца поисков клуб с "Элланд Роуд" назначил Фарке, который известен в Англии по четырем с половиной годам работы в "Норвиче".
Минувший сезон Фарке провел в менхенгладбахской "Боруссии", но был уволен после того, как финишировал на 10-м месте в Бундеслиге.
Контракт 46-летнего немца, который успел коротко поработать с российским "Краснодаром", с клубом Чемпионшипа рассчитан до 2027 года.
04.07.2023 21:00
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