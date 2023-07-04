"Ливерпуль" готов отпустить Тиаго

Тиаго Алькантара "Ливерпуль" готов отпустить полузащитника Тиаго Алькантару, к которому существует интерес из Саудовской Аравии.

Этим летом "Ливерпуль" попрощался уже с четырьмя полузащитниками: Наби Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом, Джеймсом Милнером и Артуром Мело. На их место прибыли пока только двое: Алексис Макаллистер и Доминик Собослаи.

Как утверждает The Telegraph, покинуть "Энфилд" этим летом может и Тиаго, контракт которого истекает через 12 месяцев. В данный момент у клуба нет планов по продлению сотрудничества с 32-летним испанцем.

Саудовские клубы уже попросили у "Ливерпуля" разрешения на переговоры с Тиаго, и теперь "красные" ждут, чем это закончится.

Параллельно "Ливерпуль" продолжает искать усиление полузащиты. На радаре у мерсисайдского клуба находится Ромео Лавиа из "Саутгемптона".

Продажа Тиаго повысила бы шансы того, что "Ливерпуль" сделает свое предложение о покупке Лавиа, потому что в данный момент "красные" не готовы выложить запрашиваемые за 19-летнего бельгийца 50 миллионов фунтов.


Метки Алькантара, Лавиа, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2023 20:00

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