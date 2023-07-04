Вингер Каллум Хадсон-Одои хочет уйти из "Челси" в это трансферное окно.

Отыграв прошлый сезон за "Байер" на правах аренды, сейчас Хадсон-Одои вернулся в "Челси", где у него остается еще один год по контракту.



Хадсон-Одои не питает особых иллюзий по поводу своей роли в планах нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино и предпочитает уйти туда, где гарантированно будет играть на регулярной основе, сообщает Daily Mail.



"Челси" не собирается стоять на пути у Хадсон-Одои, который 14 из своих 22 лет провел в структуре клуба. Выдвинуть свои предложения насчет Каллума могут "Фулхэм", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Милан".



Издание London World добавляет, что "Челси" оценивает Хадсон-Одои в 15 миллионов фунтов, но продажу Каллума осложняет его высокая зарплата. И если "синие" не дождутся предложений, то могут расторгнуть контракт со своим воспитанником перед закрытием летнего трансферного окна.