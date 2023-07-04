Хадсон-Одои хочет уйти из "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Вингер Каллум Хадсон-Одои хочет уйти из "Челси" в это трансферное окно.

Отыграв прошлый сезон за "Байер" на правах аренды, сейчас Хадсон-Одои вернулся в "Челси", где у него остается еще один год по контракту.

Хадсон-Одои не питает особых иллюзий по поводу своей роли в планах нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино и предпочитает уйти туда, где гарантированно будет играть на регулярной основе, сообщает Daily Mail.

"Челси" не собирается стоять на пути у Хадсон-Одои, который 14 из своих 22 лет провел в структуре клуба. Выдвинуть свои предложения насчет Каллума могут "Фулхэм", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и "Милан".

Издание London World добавляет, что "Челси" оценивает Хадсон-Одои в 15 миллионов фунтов, но продажу Каллума осложняет его высокая зарплата. И если "синие" не дождутся предложений, то могут расторгнуть контракт со своим воспитанником перед закрытием летнего трансферного окна.


Метки Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2023 19:00

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  1. m777 04.07.2023 19:29 # m777
    Типичный выпускник академии Членчи

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  2. aliluya-nn 04.07.2023 19:23 # aliluya-nn
    Могли же раньше за 40 млн толкнуть немцам ..зачем тянули

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  3. alexomck 04.07.2023 19:17 # alexomck
    решил, что ему умирать ещё рано

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  4. quickelf 04.07.2023 19:12 # quickelf
    ПроданО!

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  5. yela 04.07.2023 19:04 # yela
    Выиграть конкуренцию у Мудрика, Стерлинга, Нкунку и Мадуэке - вряд-ли получится.
    Потому логичное решение продолжить карьеру в другом месте.

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