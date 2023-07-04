"Тоттенхэм" договорился с Ван де Веном

"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с защитником "Вольфсбурга" Микки Ван де Веном.

По информации Evening Standard, Ван де Вен вызывает интерес у целого ряда клубов, включая "Ливерпуль", однако в данный момент "Тоттенхэм" выигрывает борьбу за 22-летнего голландца.



Более того, Ван де Вен уже дал согласие на переход в "Тоттенхэм", договорившись со "шпорами" об условиях контракта на пять лет.



При этом "Тоттенхэму" все еще предстоит достичь компромисса с "Вольфсбургом" о размере компенсации за Ван де Вена. Пока "шпоры" не выдвигали свое предложение о покупке Микки.