"Тоттенхэм" договорился с Ван де Веном
"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с защитником "Вольфсбурга" Микки Ван де Веном.
По информации Evening Standard, Ван де Вен вызывает интерес у целого ряда клубов, включая "Ливерпуль", однако в данный момент "Тоттенхэм" выигрывает борьбу за 22-летнего голландца.
Более того, Ван де Вен уже дал согласие на переход в "Тоттенхэм", договорившись со "шпорами" об условиях контракта на пять лет.
При этом "Тоттенхэму" все еще предстоит достичь компромисса с "Вольфсбургом" о размере компенсации за Ван де Вена. Пока "шпоры" не выдвигали свое предложение о покупке Микки.
04.07.2023 18:00
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