"Брентфорд" обновил свой трансферный рекорд покупкой Коллинса

"Брентфорд" завершил приобретение центрального защитника "Вулверхэмптона" Натана Коллинса за рекордные для своего клуба 23 миллиона фунтов.

Пройдя медобследование, Коллинс заключил с "Брентфордом" шестилетний контракт, который предусматривает опцию продления на два года по инициативе клуба.



Таким образом, Коллинс отыграл за "Вулверхэмптон" только один сезон после своего перехода из "Бернли" за 20.5 млн. фунтов прошлым летом.



В течение этого единственного сезона на "Молинью" 22-летний ирландец сыграл 31 матч и помог "волкам" финишировать на 13-м месте в Премьер-Лиге.



"Я очень доволен, что нам удалось подписать Натана. Он очень талантливый центральный защитник и все еще молод".



"Он обладает очень хорошими качествами, которые мы очень ценим. Он хладнокровный защитник. Его грозное оружие — это игра головой в обеих штрафных, при открытой игре и при стандартах, что для Премьер-Лиги имеет огромное значение".



"Мне также нравится, как он обращается с мячом. Он может выходить с мячом из обороны, а также он обладает хладнокровием, чтобы отдать правильный пас во время розыгрыша мяча".



"У него действительно хороший характер, а нам известно, что характер — это все. Он впишется в нашу культуру, я не сомневаюсь насчет этого. Я вижу в Натане потенциал лидера. Он идеальный игрок "Брентфорда" — голодный, амбициозный и с желанием учиться", — сообщил главный тренер "пчел" Томас Франк.