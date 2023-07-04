Почеттино: "Игроки "Челси" будут готовы умереть на поле"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пообещал, что при нем игроки будут "готовы умереть" и "сражаться за эмблему" клуба.

"Челси" крайне неудачно провел минувший сезон, финишировав только на 12-м месте в Премьер-Лиге. Порой складывалось впечатление, что "синие" просто не хотят напрягаться.

Приступивший к работе в понедельник Почеттино собирается это исправить. Маурисио решительно настроен заслужить поддержку фанатов "Челси".

"Я очень хорошо знаю, что нам нужно создать эти сильные отношения со своими болельщиками. Я очень хорошо это знаю".

"Прошлое есть прошлое. Мы уважаем свое прошлое, мы так гордимся своим прошлым, но теперь настало время построить новый клуб с нашими новыми фанатами, другими фанатами, которые отличаются от фанатов других клубов".

"Конечно, на нас лежит ответственность, чтобы создать очень хорошие отношения с нашими новыми фанатами".

"Надеюсь, мы сможем это создать как можно скорее, и у всех будет это хорошее ощущение от сигнала, который команда должна посылать своим фанатам".

"Мы должны быть командой, которая демонстрирует сплоченность и то, что ей небезразличны клуб и фанаты. Мы должны быть командой, которая сражается за эту эмблему до конца".

"Это самое важное. Фанаты должны чувствовать, что все игроки, участвующие в матче, готовы умереть ради клуба. Самое важное — создать это ощущение, а также мы должны испытывать гордость друг за друга", — сообщил Почеттино официальному веб-сайту "Челси".


Метки Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 963

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  1. meshuggah 04.07.2023 17:24 # meshuggah
    Император?

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  2. shakur 04.07.2023 17:15 # shakur
    Свобода (трансфер из Челси) или смерть!

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  3. wengerrrro 04.07.2023 17:07 # wengerrrro
    то, что мертво, умереть не может

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  4. wilegend 04.07.2023 16:50 # wilegend
    от стыда

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  5. sausage 04.07.2023 16:39 # sausage
    А где он сказал, что игроки будут готовы умереть на поле? Он сказал, что важно создать такое впечатление у фанатов. Ну в этом смысле пенсы смогут, цирк у них всегда хорошо получается.

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  6. v-0987654321 04.07.2023 16:16 # v-0987654321
    До последнего пенса арююю

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  7. sisyazavr 04.07.2023 16:11 # sisyazavr
    Футбол очень изменился за последние 15 лет

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  8. narcot 04.07.2023 16:01 # narcot
    удачи топарю

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