Почеттино: "Игроки "Челси" будут готовы умереть на поле"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пообещал, что при нем игроки будут "готовы умереть" и "сражаться за эмблему" клуба.

"Челси" крайне неудачно провел минувший сезон, финишировав только на 12-м месте в Премьер-Лиге. Порой складывалось впечатление, что "синие" просто не хотят напрягаться.



Приступивший к работе в понедельник Почеттино собирается это исправить. Маурисио решительно настроен заслужить поддержку фанатов "Челси".



"Я очень хорошо знаю, что нам нужно создать эти сильные отношения со своими болельщиками. Я очень хорошо это знаю".



"Прошлое есть прошлое. Мы уважаем свое прошлое, мы так гордимся своим прошлым, но теперь настало время построить новый клуб с нашими новыми фанатами, другими фанатами, которые отличаются от фанатов других клубов".



"Конечно, на нас лежит ответственность, чтобы создать очень хорошие отношения с нашими новыми фанатами".



"Надеюсь, мы сможем это создать как можно скорее, и у всех будет это хорошее ощущение от сигнала, который команда должна посылать своим фанатам".



"Мы должны быть командой, которая демонстрирует сплоченность и то, что ей небезразличны клуб и фанаты. Мы должны быть командой, которая сражается за эту эмблему до конца".



"Это самое важное. Фанаты должны чувствовать, что все игроки, участвующие в матче, готовы умереть ради клуба. Самое важное — создать это ощущение, а также мы должны испытывать гордость друг за друга", — сообщил Почеттино официальному веб-сайту "Челси".