Почеттино: "Игроки "Челси" будут готовы умереть на поле"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пообещал, что при нем игроки будут "готовы умереть" и "сражаться за эмблему" клуба.
"Челси" крайне неудачно провел минувший сезон, финишировав только на 12-м месте в Премьер-Лиге. Порой складывалось впечатление, что "синие" просто не хотят напрягаться.
Приступивший к работе в понедельник Почеттино собирается это исправить. Маурисио решительно настроен заслужить поддержку фанатов "Челси".
"Я очень хорошо знаю, что нам нужно создать эти сильные отношения со своими болельщиками. Я очень хорошо это знаю".
"Прошлое есть прошлое. Мы уважаем свое прошлое, мы так гордимся своим прошлым, но теперь настало время построить новый клуб с нашими новыми фанатами, другими фанатами, которые отличаются от фанатов других клубов".
"Конечно, на нас лежит ответственность, чтобы создать очень хорошие отношения с нашими новыми фанатами".
"Надеюсь, мы сможем это создать как можно скорее, и у всех будет это хорошее ощущение от сигнала, который команда должна посылать своим фанатам".
"Мы должны быть командой, которая демонстрирует сплоченность и то, что ей небезразличны клуб и фанаты. Мы должны быть командой, которая сражается за эту эмблему до конца".
"Это самое важное. Фанаты должны чувствовать, что все игроки, участвующие в матче, готовы умереть ради клуба. Самое важное — создать это ощущение, а также мы должны испытывать гордость друг за друга", — сообщил Почеттино официальному веб-сайту "Челси".
04.07.2023 16:00
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Император?
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Свобода (трансфер из Челси) или смерть!
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то, что мертво, умереть не может
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от стыда
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А где он сказал, что игроки будут готовы умереть на поле? Он сказал, что важно создать такое впечатление у фанатов. Ну в этом смысле пенсы смогут, цирк у них всегда хорошо получается.
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До последнего пенса арююю
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Футбол очень изменился за последние 15 лет
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удачи топарю
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