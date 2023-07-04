"Ливерпуль" выбыл из борьбы за Гравенберха

"Ливерпуль" выбыл из борьбы за полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.

Уже подписав Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи этим летом, "Ливерпуль" продолжает искать усиление для своей линии полузащиты.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что свой интерес к Гравенберху "Ливерпуль" завершил, несмотря на то, что "Бавария" допускает продажу 21-летнего голландца в это трансферное окно.



Помимо "Ливерпуля", в качестве претендентов на Гравенберха ранее назывались "Манчестер Юнайтед" и "Милан".



"Ливерпуль" же теперь сосредоточен на других полузащитниках, прежде всего — на 19-летнем Ромео Лавиа из "Саутгемптона".