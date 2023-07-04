"Ливерпуль" выбыл из борьбы за Гравенберха

Райан Гравенберх "Ливерпуль" выбыл из борьбы за полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.

Уже подписав Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи этим летом, "Ливерпуль" продолжает искать усиление для своей линии полузащиты.

Однако Sky Sport Germany утверждает, что свой интерес к Гравенберху "Ливерпуль" завершил, несмотря на то, что "Бавария" допускает продажу 21-летнего голландца в это трансферное окно.

Помимо "Ливерпуля", в качестве претендентов на Гравенберха ранее назывались "Манчестер Юнайтед" и "Милан".

"Ливерпуль" же теперь сосредоточен на других полузащитниках, прежде всего — на 19-летнем Ромео Лавиа из "Саутгемптона".


Метки Бавария, Гравенберх, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 04.07.2023 15:42 # narcot
    негропуль не может выиграть конкуренцию даже у милана кеееееееееек

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  2. gerrard08 04.07.2023 15:18 # gerrard08
    Лол бл. В начале лета у немцев была позиция, что он неприкасаем)

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