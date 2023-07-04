Туре уговаривал "Сити" купить Мане

Легенда "Манчестер Сити" Яя Туре признался, что уговаривал боссов своего клуба купить нападающего Садио Мане.

До своего перехода в "Ливерпуль" за 34 миллиона фунтов летом 2016 Мане успел отыграть два сезона за "Саутгемптон", где забил 21 гол в 67 матчах.



Уже тогда Туре чувствовал, что Мане, который впоследствии выиграл с "Ливерпулем" Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов, ждет большое будущее, однако боссы "Сити" не поверили его чутью.



"Я всегда хотел поиграть вместе с ним".



"В то время, когда я был в "Сити", он выступал за "Саутгемптон". Я высоко его ценил и просил своих боссов купить его. Но в конце концов этого не случилось".



"После этого на него положил глаз Клопп, и посмотрите, чего он добился в "Ливерпуле". Он был великолепен. Мне он нравится. Нравится как игрок", — сообщил Туре BBC.