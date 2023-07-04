Джеррард хочет забрать звезд Премьер-Лиги в "Аль-Иттифак"

Стивен Джеррард и Джордан Хендерсон Новоиспеченный главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард нацелился на ряд звездных игроков из Премьер-Лиги.

Накануне Джеррард заключил двухлетний контракт с "Аль-Иттифаком", который, в отличие от ряда других саудовских клубов, пока не порадовал своих болельщиков звездными приобретениями.

Однако гарантии того, что он сможет приглашать известных игроков из Европы, были одним из ключевых факторов, почему Джеррард согласился поработать на Ближнем Востоке.

По информации Daily Mail, одним из своих первых приобретений в "Аль-Иттифаке" Джеррард хочет сделать своего бывшего партнера по "Ливерпулю" Джордана Хендерсона.

Хендерсону уже 33 года, а "Ливерпуль" продолжает активно искать усиление центра поля, уже заполучив Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи.

Прочими целями "Аль-Иттифака" называются нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг, плеймейкер "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо и вингер Уилфрид Заха, чей контракт с "Кристал Пэлас" уже истек.

Впрочем, на данном этапе переезд в Саудовскую Аравию Коутиньо, а также нападающего "Баварии" Садио Мане называется маловероятным.


Метки Аль-Иттифак, Джеррард

Автор mihajlo   

Дата 04.07.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. chop 04.07.2023 12:35 # chop
    Псина Демба Ба хочет забрать всех лузерпуков. Ну не князёк ли?

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  2. sausage 04.07.2023 12:31 # sausage
    Обамеянг может и поедет, а вот остальные в данный момент вряд ли. А там уже у Стиви и контракт закончится и сам сбежит от туда.

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  3. vals1702 04.07.2023 12:22 # vals1702
    Тьягу, Матипа и Гомеса заберите

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  4. alexomck 04.07.2023 12:22 # alexomck
    опоздал, в Челси не осталось звезд.

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  5. shakur 04.07.2023 12:13 # shakur
    Маруланду бестолкового забирай.

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