"Челси" обдумывает покупку Матеуса Франки

"Челси" обдумывает покупку полузащитника "Фламенго" Матеуса Франки за 25 миллионов фунтов.

Франка является продуктом академии "Фламенго", дебютировав за первую команду в 2021 году.



Франка очень ярко провел минувший сезон, чем привлек к себе внимание ряда европейских клубов. "Фламенго" заблокировал интерес к Матеусу в январе, но теперь смягчил свою позицию и готов рассмотреть предложения по своему вундеркинду.



Ранее Франкой интересовались "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм", а теперь побороться за 19-летнего бразильца думает "Челси", утверждает Daily Mail.



Ожидается, что уже на текущей неделе "Челси" проведет конкретные переговоры о покупке Франки.