ПСЖ поспорит с тремя клубами Премьер-Лиги за Вейгу

ПСЖ решил составить конкуренцию "Челси", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в борьбе за полузащитника "Сельты" Габри Вейгу.

Уход Вейги из "Сельты" этим летом выглядит почти неизбежным, учитывая тот факт, что контракт Габри с клубом из Виго предусматривает отступные в 40 миллионов евро (34.4 млн. фунтов).



Особый интерес Вейга вызывает у грандов Премьер-Лиги. "Сити" рассматривает Габри как замену для Илкая Гюндогана, "Челси" — для Мейсона Маунта, а "Ливерпуль" продолжает искать усиление линии полузащиты, даже после подписания Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи.



Однако The Guardian утверждает, что теперь свой интерес к Вейге активизировал ПСЖ. Чемпионы Лиги 1 должны направить свое предложение о покупке 21-летнего испанца в этом месяце.