"Челси" обсуждает обратный выкуп Ливраменто

"Челси" провел переговоры с "Саутгемптоном" об обратном выкупе правого защитника Тино Ливраменто.

На прошлой неделе договориться о покупке Ливраменто пытался "Ньюкасл", однако установленная "Саутгемптоном" цена в 38 миллионов фунтов за Тино оказалась чрезмерной для "сорок".



"Саутгемптон" не горит желанием отпускать Ливраменто и считает, что 20-летний англичанин может сыграть важную роль в возвращении клуба в Премьер-Лигу.



По информации Daily Mail, теперь трансфер Ливраменто обсуждает "Челси", который, обладая Рисом Джеймсом и Мало Гюсто, готов позволить Тино остаться в "Саутгемптоне" на правах аренды на сезон 2023/24.



Два года назад Ливраменто пришел в "Саутгемптон" именно из "Челси" за 8 млн. фунтов, причем "синие" получили право на значительную долю с последующей перепродажи игрока "святыми".



Ливраменто сразу же принялся проявлять себя в "Саутгемптоне", но его дебютный сезон на "Сент-Мэри" был оборван тяжелой травмой колена в апреле 2022. Тино пропустил 13 месяцев, но вернулся на два заключительных матча минувшего сезона.