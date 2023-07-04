"Челси" обсуждает обратный выкуп Ливраменто
"Челси" провел переговоры с "Саутгемптоном" об обратном выкупе правого защитника Тино Ливраменто.
На прошлой неделе договориться о покупке Ливраменто пытался "Ньюкасл", однако установленная "Саутгемптоном" цена в 38 миллионов фунтов за Тино оказалась чрезмерной для "сорок".
"Саутгемптон" не горит желанием отпускать Ливраменто и считает, что 20-летний англичанин может сыграть важную роль в возвращении клуба в Премьер-Лигу.
По информации Daily Mail, теперь трансфер Ливраменто обсуждает "Челси", который, обладая Рисом Джеймсом и Мало Гюсто, готов позволить Тино остаться в "Саутгемптоне" на правах аренды на сезон 2023/24.
Два года назад Ливраменто пришел в "Саутгемптон" именно из "Челси" за 8 млн. фунтов, причем "синие" получили право на значительную долю с последующей перепродажи игрока "святыми".
Ливраменто сразу же принялся проявлять себя в "Саутгемптоне", но его дебютный сезон на "Сент-Мэри" был оборван тяжелой травмой колена в апреле 2022. Тино пропустил 13 месяцев, но вернулся на два заключительных матча минувшего сезона.
04.07.2023 09:00
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пзазазаз) классик пенсы, что при Абрамовиче что при Боуле принципы не меняются. за копейки сливают
А вообще очень интересно получается) Кажется американский владелец вообще х... положил на клубные ценности. Маунта слил просто как нех делать, потому что это очень выгодно для его финансовых идей (воспитанник который обошелся в 0, а продан будет за 60 миллионов фунтов).
Значит хотят Гюсто наиграть как основного, потом привлечь Ливраментов вторым. А Джеймса за которого условный реал спокойно сотку заплатит просто сольют, и Боули снова сможет тратить дофига денег на рынке.
короче последние остатки уважения к Челси улетают в трубу. Чисто коммерс-проект) При Абрамовиче хоть какие-то традиции были
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