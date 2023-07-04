"Аль-Наср" может увести Онана из под носа у МЮ
"Аль-Наср" из Саудовской Аравии сделал роскошное предложение голкиперу "Интера" Андре Онана, которого хочет заполучить "Манчестер Юнайтед".
В данный момент главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг располагает единственным голкипером в лице 37-летнего Тома Хитона, потому что контракт Давида Де Хеа и аренда Джека Батленда истекли.
Онана, с которым Тен Хагу довелось поработать в "Аяксе", считается целью номер один "Юнайтед" среди вратарей, однако "красным дьяволам" нужно сперва кого-нибудь продать, чтобы позволить себе покупку Андре.
Теперь насчет перехода Онана в "Юнайтед" появились дополнительные сомнения, потому что в борьбу за 27-летнего камерунца вступил "Аль-Наср".
"Аль-Наср" находится в поисках нового голкипера, потому что первый номер саудовского клуба Давид Оспина пропустит значительную частью предстоящего сезона из-за травмы.
Как утверждает CBS Sports, "Аль-Наср" уже озвучил свое предложение Онана, и теперь "Юнайтед" придется поторопиться, чтобы не упустить Андре.
04.07.2023 08:00
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Идите нахуй!!! Какой онана блять, лысый я твой рот кбал!!
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