"Аль-Наср" может увести Онана из под носа у МЮ

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии сделал роскошное предложение голкиперу "Интера" Андре Онана, которого хочет заполучить "Манчестер Юнайтед".

В данный момент главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг располагает единственным голкипером в лице 37-летнего Тома Хитона, потому что контракт Давида Де Хеа и аренда Джека Батленда истекли.



Онана, с которым Тен Хагу довелось поработать в "Аяксе", считается целью номер один "Юнайтед" среди вратарей, однако "красным дьяволам" нужно сперва кого-нибудь продать, чтобы позволить себе покупку Андре.



Теперь насчет перехода Онана в "Юнайтед" появились дополнительные сомнения, потому что в борьбу за 27-летнего камерунца вступил "Аль-Наср".



"Аль-Наср" находится в поисках нового голкипера, потому что первый номер саудовского клуба Давид Оспина пропустит значительную частью предстоящего сезона из-за травмы.



Как утверждает CBS Sports, "Аль-Наср" уже озвучил свое предложение Онана, и теперь "Юнайтед" придется поторопиться, чтобы не упустить Андре.