"Бернли" согласовал покупку Траффорда у "Сити"
Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" согласовал покупку голкипера "Манчестер Сити" Джеймса Траффорда.
20-летний Траффорд является продуктом академии "Сити", но за первую команду "горожан" не сыграл ни одного официального матча.
Два последних сезона Траффорд провел в аренде в Лиге Один, выступая за "Аккрингтон Стэнли" и "Болтон", а прямо сейчас Джеймс представляет молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы U-21, еще не пропустив ни одного гола на турнире.
По информации BBC, "Сити" согласился отпустить Траффорда в "Бернли" за 15 миллионов фунтов. В будущем благодаря бонусам стоимость Джеймса может вырасти до 19 млн. фунтов.
Отметим, что в первом туре нового сезона Премьер-Лиги "Бернли" сыграет против "Сити". Этот матч состоится на "Терф Мур" 11 августа.
04.07.2023 07:00
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Единственный нормальный Траффорд во всей Англии.
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