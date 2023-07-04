"Бернли" согласовал покупку Траффорда у "Сити"

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Бернли" согласовал покупку голкипера "Манчестер Сити" Джеймса Траффорда.

20-летний Траффорд является продуктом академии "Сити", но за первую команду "горожан" не сыграл ни одного официального матча.



Два последних сезона Траффорд провел в аренде в Лиге Один, выступая за "Аккрингтон Стэнли" и "Болтон", а прямо сейчас Джеймс представляет молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы U-21, еще не пропустив ни одного гола на турнире.



По информации BBC, "Сити" согласился отпустить Траффорда в "Бернли" за 15 миллионов фунтов. В будущем благодаря бонусам стоимость Джеймса может вырасти до 19 млн. фунтов.



Отметим, что в первом туре нового сезона Премьер-Лиги "Бернли" сыграет против "Сити". Этот матч состоится на "Терф Мур" 11 августа.

