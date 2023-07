Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" договорился с Софьяном Амрабатом. "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Ромео Лавиа. У Джека Грилиша появится безалкогольный бар. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Бавария" планирует сделать второе предложение по нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну. (Sky Sport Germany)



"Бавария" может составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за полузащитника "Ниццы" Кефрена Тюрама. (Foot Mercato)



"Ливерпуль" опережает "Челси" в борьбе за полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (talkSPORT)



Нападающий Виктор Осимхен, которым интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Челси", собирается остаться в "Наполи". (Soccernet)



"Юнайтед" продолжает переговоры с "Аталантой" по нападающему Расмусу Хейлунду, а также интересуется Рандалем Коло-Муани из "Айнтрахта". (Sky Sports)



"Юнайтед" договорился с полузащитником "Фиорентины" Софьяном Амрабатом. (Violanews)



"Манчестер Сити" готовится выдвинуть официальное предложение о покупке защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (ESPN)



"Сити" купит Гвардиола за 86 миллионов фунтов. (The Telegraph)



"Арсенал" по-прежнему заинтересован в приобретении защитника "Сити" Жоау Канселу. (Kicker)



Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака завершит свой переход в "Байер" за 21.5 млн. фунтов на этой неделе. (The Sun)



Переговоры "Ньюкасла" о покупке защитника "Саутгемптона" Тино Ливраменто зашли в тупик. (The Telegraph)



Вингер Тео Уолкотт направляется свободным агентом в клуб Чемпионшипа "Рединг". (Daily Mail)



"Брайтон" рассматривает защитника "Аякса" Калвина Бэсси в качестве альтернативы Леви Колуиллу из "Челси". (The Guardian)



"Брайтон" заинтересован в атакующем полузащитнике "Аякса" Мохаммеде Кудусе. (The Athletic)



"Эвертон" выразил готовность заплатить отступные в 34.4 млн. фунтов за нападающего "Альмерии" Эль-Билаля Туре, который также интересен "Фулхэму". (Sacha Tavolieri)



"Ньюкасл" обдумывает покупку защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу. (Football Insider)



"Тоттенхэм" хочет выкупить защитника "Барселоны" Клемана Лангле после сезона аренды. (Sport)



"Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Вольфсбурга" Микки Ван де Вена. (90min)



"Ноттингем Форест" находится среди главных претендентов на вингера Каллума Хадсон-Одои, которого "Челси" хочет продать этим летом. (Football Transfers)



Другое



"Лидс" назначит Даниэля Фарке своим главным тренером в ближайшие 24 часа. (The Athletic)



Приступив к работе в "Челси", Маурисио Почеттино обнаружил, что сейчас у него больше тренеров вратарей, чем самих вратарей. (The Telegraph)



Игроку Премьер-Лиги, которого обвиняют в изнасиловании женщины, снова продлили залог. (The Telegraph)



Полузащитник "Сити" Джек Грилиш решил оборудовать бар в своем строящемся особняке стоимостью 6 млн. фунтов, но алкоголя там не будет. (Daily Mirror)