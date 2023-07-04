"Бавария" вернется с новым предложение по Кейну на этой неделе

На стартовавшей неделе "Бавария" собирается сделать еще одно предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В прошлом месяце "Тоттенхэм" отклонил стартовое предложение "Баварии" по Кейну в размере чуть менее 70 миллионов фунтов, включая гарантированную сумму в 60 млн. фунтов.



"Тоттенхэм" также сообщил коллегам из Мюнхена, что Кейн не продается этим летом, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт.



Однако Daily Mail утверждает, что подстегиваемая своим главным тренером Томасом Тухелем "Бавария" не собирается опускать руки и в ближайшие дни предпримет вторую попытку.



Тухель и соратники убеждены, что предложение в размере около 80 млн. фунтов плюс бонусы заставит президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви задуматься о продаже капитана сборной Англии, которому в этом месяце исполняется 30 лет.



Помимо Кейна, "Бавария" также продолжает борьбу за правого защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.