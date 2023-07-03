Пулишич не собирается в "Лион" и хочет в "Милан"

Кристиан Пулишич Вингер "Челси" Кристиан Пулишич готов отвергнуть интерес "Лиона" и хочет перейти в "Милан".

Накануне издание The Athletic сообщило, что "Челси" получил два предложения о покупке Пулишича, причем "Лион" выразил готовность заплатить за Кристиана 21.5 млн. фунтов, а "Милан" — только 12 млн. фунтов.

Предложение "Лиона" гораздо больше соответствует ожиданиям "Челси", однако ESPN утверждает, что сам Пулишич видит себя только в "Милане".

Пулишич уже согласовал условия личного контракта с "Миланом", вдобавок "россонери" предложили Кристиану более высокую зарплату, нежели "Лион".

В данный момент "Милан" готовит улучшенное предложение для "Челси" о покупке 24-летнего игрока сборной США.


Метки Лион, Милан, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2023 23:00

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