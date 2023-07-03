Пулишич не собирается в "Лион" и хочет в "Милан"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич готов отвергнуть интерес "Лиона" и хочет перейти в "Милан".

Накануне издание The Athletic сообщило, что "Челси" получил два предложения о покупке Пулишича, причем "Лион" выразил готовность заплатить за Кристиана 21.5 млн. фунтов, а "Милан" — только 12 млн. фунтов.



Предложение "Лиона" гораздо больше соответствует ожиданиям "Челси", однако ESPN утверждает, что сам Пулишич видит себя только в "Милане".



Пулишич уже согласовал условия личного контракта с "Миланом", вдобавок "россонери" предложили Кристиану более высокую зарплату, нежели "Лион".



В данный момент "Милан" готовит улучшенное предложение для "Челси" о покупке 24-летнего игрока сборной США.