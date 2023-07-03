"Ньюкасл" интересуется Филлипсом и Галлахером

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитникам Калвину Филлипсу из "Манчестер Сити" и Конору Галлахеру из "Челси".

Уже купив Сандро Тонали из "Милана" за 55 миллионов фунтов, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау хочет обзавестись еще одним полузащитником этим летом.



Как сообщает The Telegraph, игрока на указанную позицию "Ньюкасл" собирается пригласить в аренду, и Филлипс с Галлахером значатся среди рассматриваемых "сороками" вариантов.



Филлипс предпочитает остаться в "Сити", но если его роль в планах главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы останется ограниченной, это может подтолкнуть Калвина к смене клуба.



Что касается Галлахера, то ему ему также сперва предстоит побеседовать со своим наставником в лице Маурисио Почеттино.