Почеттино: "Челси" — лучшая команда в Англии за последние 15 лет"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино назвал свой новый клуб лучшим в Англии за последние 15 лет.

Понедельник стал первым официальным рабочим днем в "Челси" для Почеттино, который утром вместе со своим штабом прибыл на базу в Кобхэме.



Ранее в своей карьере Почеттино довелось тренировать "Тоттенхэм", однако для Маурисио нет никаких сомнений, что "Челси" находится на другом уровне, нежели "шпоры".



"В последние 10, 12, 15 лет "Челси" был лучшей командой в Англии. Я очень хорошо знаю Премьер-Лигу и знаю, что значит культура "Челси". Думаю, наши фанаты жаждут вернуться на победный путь".



"Конечно, мы взволнованы. Мы взволнованы от того, что будем работать с очень молодой командой, используя другой подход, нежели в прошлом. Но я думаю, все мы должны понимать, что нам предстоит очень упорно трудиться над созданием очень хорошей атмосферы на тренировочной базе для достижения командой успеха в ближайшие годы".



"С самого начала владельцы и спортивные директоры были очень конкретны насчет своего проекта, и мы взволнованы от того, что присоединились к этому проекту. Мы здесь, чтобы постараться помочь клубу и фанатов.Фанаты должны быть счастливы и гордиться нами и тем, как мы проводим матчи, потому что это самая важная вещь в футболе. Игроки должны знать это".



"Конечно, в истории футбола всегда есть взлеты и падения, но "Челси" — это клуб, для которого эти взлеты и падения невозможны. Мы должны убедиться, что вернем клуб на вершину, где ему и место, потому что такова история этого клуба", — цитирует Почеттино Evening Standard.