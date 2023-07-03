Баба покинул "Челси" после восьми лет в клубе

"Челси" разорвал контракт с защитником Абдул Рахманом Бабой.

Баба прибыл в "Челси" из "Аугсбурга" за 22 миллиона фунтов в 2015 году, но сыграл только 23 матча за первую команду "синих".



Все эти 23 матча относятся к сезону 2015/16, по ходу которого "Челси" расстался с Жозе Моуриньо и под руководством Гуса Хиддинка финишировал на 10-м месте в Премьер-Лиге.



Последним матчем Бабы за "Челси" стала ничья 1:1 против "Ливерпуля" в мае 2016.



Последние сезоны 29-летний ганец скитался по арендам, побывав в "Шальке-04", "Реймсе", "Мальорке", ПАОКе и "Рединге".



Как раз в ПАОК Баба сейчас и возвращается. "Челси" разрывает контракт с африканцем, чтобы тот свободным агентом отправился в Грецию, сообщает talkSPORT.