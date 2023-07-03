Баба покинул "Челси" после восьми лет в клубе
"Челси" разорвал контракт с защитником Абдул Рахманом Бабой.
Баба прибыл в "Челси" из "Аугсбурга" за 22 миллиона фунтов в 2015 году, но сыграл только 23 матча за первую команду "синих".
Все эти 23 матча относятся к сезону 2015/16, по ходу которого "Челси" расстался с Жозе Моуриньо и под руководством Гуса Хиддинка финишировал на 10-м месте в Премьер-Лиге.
Последним матчем Бабы за "Челси" стала ничья 1:1 против "Ливерпуля" в мае 2016.
Последние сезоны 29-летний ганец скитался по арендам, побывав в "Шальке-04", "Реймсе", "Мальорке", ПАОКе и "Рединге".
Как раз в ПАОК Баба сейчас и возвращается. "Челси" разрывает контракт с африканцем, чтобы тот свободным агентом отправился в Грецию, сообщает talkSPORT.
03.07.2023 19:00
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гпенсы есть и бабы) а они почему то на это удивляются))
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