Баба покинул "Челси" после восьми лет в клубе

Абдул Рахман Баба "Челси" разорвал контракт с защитником Абдул Рахманом Бабой.

Баба прибыл в "Челси" из "Аугсбурга" за 22 миллиона фунтов в 2015 году, но сыграл только 23 матча за первую команду "синих".

Все эти 23 матча относятся к сезону 2015/16, по ходу которого "Челси" расстался с Жозе Моуриньо и под руководством Гуса Хиддинка финишировал на 10-м месте в Премьер-Лиге.

Последним матчем Бабы за "Челси" стала ничья 1:1 против "Ливерпуля" в мае 2016.

Последние сезоны 29-летний ганец скитался по арендам, побывав в "Шальке-04", "Реймсе", "Мальорке", ПАОКе и "Рединге".

Как раз в ПАОК Баба сейчас и возвращается. "Челси" разрывает контракт с африканцем, чтобы тот свободным агентом отправился в Грецию, сообщает talkSPORT.


Метки Баба, ПАОК, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2023 19:00

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  1. gunars 03.07.2023 19:07 # gunars
    гпенсы есть и бабы) а они почему то на это удивляются))

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