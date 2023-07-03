Собослаи: "Клопп — один из лучших тренеров в мире"
Полузащитник Доминик Собослаи признался, что предвкушает совместную работу с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
В воскресенье "Ливерпуль" подтвердил покупку Собослаи у "РБ Лейпциг" за 60 миллионов фунтов, и Доминик надеется, что его совместная работа с Клоппом, которому он в свое время противостоял в Лиге Чемпионов, будет успешной.
"Как я уже говорил в 2020 году, он один из лучших тренеров в мире. Мне очень понравилось, как он ведет себя у поля — словно он играет вместе с парнями. Также я очень впечатлен тем, что он сделал в последние годы, чего добился с этим клубом. Я предвкушаю совместную работу с ним".
"Я являюсь игроком, который может играть от штрафной до штрафной. Я довольно быстр, но не самый быстрый, если посмотреть на имеющихся здесь игроков. Также у меня довольно неплохой удар".
"С момента, как я стал профессиональным игроком, я выигрывал что-нибудь каждый год. Поэтому я хочу продолжить это!" — цитирует Собослаи официальный веб-сайт "Ливерпуля".
03.07.2023 18:00
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Хорошая реклама для приходящих игроков, да, сильно дальше им задумываться вредно.
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Клопп зачал половину юзеров фапла за что они его и ненавидят
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