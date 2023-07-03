Маунт проходит медобследование в "Юнайтед"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт проходит медобследование на базе "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне.

На прошлой неделе "Юнайтед" согласовал с "Челси" стоимость Маунта в размере 60 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов.



Самому Мейсону "красными дьяволами" был предложен контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.



Как сообщает Sky Sports, новую неделю Маунт начал с поездки в Каррингтон. Мейсон проходит медобследование и обсуждает заключительные детали своего трансфера.



24-летнему англичанину предстоит стать первым новичком команды Эрика Тен Хага в это трансферное окно, но, вероятно, не последним. "Юнайтед" также находится в поисках голкипера и нападающего.