Маунт проходит медобследование в "Юнайтед"

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт проходит медобследование на базе "Манчестер Юнайтед" в Каррингтоне.

На прошлой неделе "Юнайтед" согласовал с "Челси" стоимость Маунта в размере 60 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов.

Самому Мейсону "красными дьяволами" был предложен контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.

Как сообщает Sky Sports, новую неделю Маунт начал с поездки в Каррингтон. Мейсон проходит медобследование и обсуждает заключительные детали своего трансфера.

24-летнему англичанину предстоит стать первым новичком команды Эрика Тен Хага в это трансферное окно, но, вероятно, не последним. "Юнайтед" также находится в поисках голкипера и нападающего.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 03.07.2023 17:22 # kojan
    купили Мату за 60... трансферы Хага напоминают такое же непонятное Ван Галя...

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  2. danny949494 03.07.2023 17:15 # danny949494
    Мэйсон не заиграет.

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