"Брайтон" приобрел Вербрюггена

"Брайтон" объявил о приобретении голкипера "Андерлехта" Барта Вербрюггена ориентировочной стоимостью в 19 миллионов евро (16.3 млн. фунтов).

В минувшем сезоне Вербрюгген совершил настоящий прорыв в своем развитии. 20-летний голландец начинал кампанию резервным голкипером "Андерлехта", а завершал — первым номером.



В итоге Вербрюгген был признан лучшим игроком бельгийского клуба в сезоне 2022/23, а в марте впервые в своей карьере был вызван в сборную Голландии.



Теперь Вербрюгген будет выступать за "Брайтон", с которым он заключил контракт до 2028 года.



"Я очень доволен подписать Барта. Он привык играть в похожем на наш стиле футболе, и у него не возникнет проблем с адаптацией в нашем коллективе. У него есть потенциал, чтобы стать очень важным игроком для клуба в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби.