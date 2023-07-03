"Пэлас" заключил новый однолетний контракт с Ходжсоном

"Кристал Пэлас" объявил, что Рой Ходжсон останется главным тренером на сезон 2023/24.

Подхватив "Пэлас" в марте, 75-летний Ходжсон уверенно решил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге и финишировал на 11-м месте.



Уверенной концовкой сезона Ходжсон упростил выбор боссов "Пэлас", который он ранее тренировал с 2017 по 2021 год.



"Я безмерно доволен и горд продлить свое пребывание в "Кристал Пэлас", и я бы хотел поблагодарить президента и спортивного директора за их веру в меня".



"Я знаю, что мы обладаем великолепной командой здесь. Это отличное сочетание молодости и потенциала, а также опытных по меркам Премьер-Лиги и международной сцены игроков".



"Я подолгу разговаривал с президентом, и мы сошлись в том, что должны быть амбициозны в получении максимальной отдачи от таких талантов. Учитывая это, мы поставили перед собой цель финишировать в верхней половине таблицы — мы всегда считали эту цель в высшей степени достижимой, учитывая столь потрясающий коллектив игроков и самых великолепных болельщиков, которые поддерживают команду каждую неделю", — сообщил Ходжсон.