"Ньюкасл" приобрел Тонали
"Ньюкасл" объявил о приобретении полузащитника "Милана" и сборной Италии Сандро Тонали.
Тонали заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2028 года и стал первым новичком команды Эдди Хау этим летом.
Sky Sports оценивает трансфер 23-летнего полузащитника, на счету которого 14 матчей за итальянскую сборную, в 55 миллионов фунтов.
Тонали начинал свою профессиональную карьеру в "Брешии", а за "Милан" выступал с 2020 года. За плечами у Сандро 130 проведенных в Серии А матчей, причем в сезоне 2021/22 он завоевал с "россонери" титул.
"В-первых, я хочу сказать спасибо "Ньюкаслу", потому что они предоставили мне огромную возможность для моей карьеры".
"Я хочу отплатить за это доверие на футбольном поле, выкладываясь без остатка, как я это всегда делаю. Я по-настоящему взволнован от того, что буду играть на "Сент-Джеймс Парк", мне не терпится ощутить поддержку фанатов", — сообщил Тонали.
03.07.2023 14:35
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Арсенал чемпион!!!
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Дрочить подано, расчехляйте!
https://youtu.be/1XayrbL844g
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Касл одним трансфером перебил все покупки Челси. Печально, но закономерно, что клубы без истории уходят в забвение максимально быстро.
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ахаха пенсы от зависти гниют
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В Челси Рассела Кроу назначили коучем - совсем все плохо(
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Топарь уже на месте, дождались.
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Я хочу Кайседо и Тчуамени, братишки.
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"Челси" расторг контракт с Баба Рахманом.
легенда
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ну че свинорусы обоссаные, готовы к осенней могилизации 300к чмобиков чтобы отбивать захваченные нацистами города? ахахаха бля 200к орков полегло а пукину мало нужно утилизировать ещё больше
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tonale - это альфа
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Ньюкасл - новый Челси
Челси - новый Эвертон
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Киев — русскоязычный город, заявил сотрудник одного из магазинов в украинской столице.
В ответ он получили угрозы: «Вами займется СБУ», — говорит автор видео.
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