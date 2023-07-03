"Ньюкасл" приобрел Тонали

"Ньюкасл" объявил о приобретении полузащитника "Милана" и сборной Италии Сандро Тонали.

Тонали заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2028 года и стал первым новичком команды Эдди Хау этим летом.



Sky Sports оценивает трансфер 23-летнего полузащитника, на счету которого 14 матчей за итальянскую сборную, в 55 миллионов фунтов.



Тонали начинал свою профессиональную карьеру в "Брешии", а за "Милан" выступал с 2020 года. За плечами у Сандро 130 проведенных в Серии А матчей, причем в сезоне 2021/22 он завоевал с "россонери" титул.



"В-первых, я хочу сказать спасибо "Ньюкаслу", потому что они предоставили мне огромную возможность для моей карьеры".



"Я хочу отплатить за это доверие на футбольном поле, выкладываясь без остатка, как я это всегда делаю. Я по-настоящему взволнован от того, что буду играть на "Сент-Джеймс Парк", мне не терпится ощутить поддержку фанатов", — сообщил Тонали.