"Ньюкасл" приобрел Тонали

Сандро Тонали "Ньюкасл" объявил о приобретении полузащитника "Милана" и сборной Италии Сандро Тонали.

Тонали заключил с "Ньюкаслом" контракт до 2028 года и стал первым новичком команды Эдди Хау этим летом.

Sky Sports оценивает трансфер 23-летнего полузащитника, на счету которого 14 матчей за итальянскую сборную, в 55 миллионов фунтов.

Тонали начинал свою профессиональную карьеру в "Брешии", а за "Милан" выступал с 2020 года. За плечами у Сандро 130 проведенных в Серии А матчей, причем в сезоне 2021/22 он завоевал с "россонери" титул.

"В-первых, я хочу сказать спасибо "Ньюкаслу", потому что они предоставили мне огромную возможность для моей карьеры".

"Я хочу отплатить за это доверие на футбольном поле, выкладываясь без остатка, как я это всегда делаю. Я по-настоящему взволнован от того, что буду играть на "Сент-Джеймс Парк", мне не терпится ощутить поддержку фанатов", — сообщил Тонали.


Метки Милан, Ньюкасл, Тонали, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2023 14:35

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 03.07.2023 16:16 # royal-arsenal
    Арсенал чемпион!!!

    (ответить)

  2. jirrort 03.07.2023 16:03 # jirrort
    Дрочить подано, расчехляйте!


    https://youtu.be/1XayrbL844g

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  3. alexomck 03.07.2023 15:59 # alexomck
    Касл одним трансфером перебил все покупки Челси. Печально, но закономерно, что клубы без истории уходят в забвение максимально быстро.

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  4. v-0987654321 03.07.2023 15:34 # v-0987654321
    ахаха пенсы от зависти гниют


    https://ibb.co/mGfZDLW

    (ответить)

  5. alexomck 03.07.2023 15:31 # alexomck
    В Челси Рассела Кроу назначили коучем - совсем все плохо(

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  6. jirrort 03.07.2023 15:27 # jirrort
    Топарь уже на месте, дождались.


    https://ibb.co/yhLJ58B

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  7. jirrort 03.07.2023 15:24 # jirrort
    Я хочу Кайседо и Тчуамени, братишки.

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  8. skydreams 03.07.2023 14:59 # skydreams
    "Челси" расторг контракт с Баба Рахманом.


    легенда

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  9. kk1000-7 03.07.2023 14:57 # kk1000-7
    ну че свинорусы обоссаные, готовы к осенней могилизации 300к чмобиков чтобы отбивать захваченные нацистами города? ахахаха бля 200к орков полегло а пукину мало нужно утилизировать ещё больше

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  10. narcot 03.07.2023 14:57 # narcot
    tonale - это альфа

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  11. alexomck 03.07.2023 14:49 # alexomck
    Ньюкасл - новый Челси
    Челси - новый Эвертон

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  12. geniusss 03.07.2023 14:36 # geniusss
    Киев — русскоязычный город, заявил сотрудник одного из магазинов в украинской столице.

    В ответ он получили угрозы: «Вами займется СБУ», — говорит автор видео.

    Это уже не первый языковой скандал на Украине.

    (ответить)

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