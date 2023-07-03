Джеррард готовится возглавить "Аль-Иттифак"

Бывший главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард возобновил переговоры с "Аль-Иттифаком" из Саудовской Аравии.

Только три недели назад Джеррард подтвердил, что летал в Саудовскую Аравию на переговоры, но в итоге решил, что не будет принимать предложение "Аль-Иттифака".



По информации Sky Sports, сейчас стороны возобновили диалог, и Джеррард склоняется к тому, чтобы все-таки возглавить "Аль-Иттифак". О назначении Стивена может быть объявлено в ближайшие дни.



Минувший сезон "Аль-Иттифак" завершил на седьмом месте в саудовской лиге, количество участников которой теперь было расширено с 16 до 18.



Добавим, Джеррард находится без работы с октября 2022, когда после невыразительного начала сезона от услуг легенды "Ливерпуля" отказалась "Вилла".