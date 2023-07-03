МЮ продолжает переговоры с "Аталантой" по Хейлунду

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

Охладев к Харри Кейну из "Тоттенхэма", "Юнайтед" сосредоточил свое внимание на Хейлунде, однако "Аталанта" назначил за свою восходящую звезду цену в 86 миллионов фунтов.



Несмотря на это, "Юнайтед" не отказался от дальнейшей борьбы за Хейлунда. Как утверждает Daily Mail, "красные дьяволы" по-прежнему общаются с "Аталантой", надеясь сбить цену за 20-летнего датчанина.



Если верить итальянской прессе, "Аталанта" уже отклонила одно предложение "Юнайтед" в 30 млн. фунтов, а сам Хейлунд заинтересован в переходе к "красным дьяволам".



Бюджет "Юнайтед" на нападающего этим летом сильно ограничен из-за правил финансового фейр-плей, поэтому "дьяволы" просто не имеют возможности переплачивать.