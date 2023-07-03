"Астон Вилла" планирует избавиться от Коутиньо

"Астон Вилла" планирует избавиться от плеймейкера Филиппе Коутиньо этим летом.

Только прошлым летом "Вилла" выкупила Коутиньо у "Барселоны" за 17 миллионов фунтов, однако сезон 2022/23 сложился для Филиппе не по плану.



На "Вилла Парк" сменился главный тренер, и на место Стивена Джеррарда пришел Унаи Эмери, а сам Коутиньо столкнулся с проблемами со здоровьем, забив лишь один гол в 22 матчах.



Как утверждает Birmingham Live, "Вилла" хочет избавиться от Коутиньо и уже договаривается о переходе 31-летнего бразильца в турецкий "Бешикташ".



"Бешикташ" готов взять Коутиньо в аренду на сезон 2023/24 с опцией последующего выкупа за 8 млн. фунтов.