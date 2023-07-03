Клопп высказался насчет покупки Собослаи

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал приобретение полузащитника Доминика Собослаи.

Накануне "Ливерпуль" подтвердил переход Собослаи из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов фунтов. 22-летний венгр стал вторым новичком "красных" в это трансферное окно после Алексиса Макаллистера.



Клопп считает, что Собослаи уже является классным игроком, однако Юрген ожидает дальнейшего прогресса от своего новичка.



"Во-первых, я приветствую тебя, Доминик, в "Ливерпуле". Я знаю, насколько он взволнован оказаться здесь с нами, и ему важно понимать, что все мы столь же взволнованы заполучить его".



"Мы уже слегка знали Доминика как соперника, потому что мы провели пару действительно тяжелых матчей против "Ред Булл", где он играл, и я думаю, каждый, кто видел те матчи, понимал, что уже тогда он был многообещающим игроком".



"Я практически уверен, что тогда он все еще был подростком, и с тех пор он добился больших успехов — отправился в Лейпциг, очень хорошо себя проявил в Бундеслиге, поиграл за сборную Венгрии, стал капитаном своей сборной в невероятно юном возрасте".



"Это очень позитивные моменты, и это мы еще не коснулись его качеств как футболиста. Я не буду говорить чересчур много о них на данной стадии. Я лишь скажу, что это определенно те качества, которые, надеюсь, доставят большое удовольствие и помогут нам добиваться результатов".



"Мы не подвергаем его давлению. Доминик — все еще очень молодой игрок. Он должен еще так сильно прибавить, а значит для всех нас имеет смысл быть терпеливыми и дать ему время и пространство, чтобы реализовать свой талант в нашей команде".



"Хорошая вещь в том, что мы обладаем болельщиками, понимающими процесс. Знаю, фанаты взволнованы, как и мы, но в то же время я знаю, что они — как это уже происходило много раз — окажут нам огромную помощь в создании условий, которые позволят Доминику раскрыться".



"Учитывая клубы, в которых он побывал, лиги, в которых он поиграл, и семью, частью которой он был, становится очевидно, что он уже обладает выдающимся футбольным образованием, потому теперь на нас лежит ответственность, чтобы продолжить его образование в семье "Ливерпуля".



"Это хорошая новость, и я очень благодарен каждому в клубе, кто приложил усилия, чтобы это стало возможным. Это приобретение — для нашего настоящего, а также для нашего будущего, и я не могу переоценить работу, которая при этом была проделана", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".