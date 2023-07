Светская хроника за понедельник

"Арсенал" задумывается о приглашении Килиана Мбаппе. "Манчестер Юнайтед" улучшит предложение по Расмусу Хейлунду. Марку Силва не поедет тренировать в Саудовскую Аравию. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Арсенал" задумывается о приглашении нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе свободным агентом следующим летом. (Football Transfers)



Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт вызывает интерес у "Арсенала" и "Ювентуса". (Mundo Deportivo)



"Сити" может сделать предложение о покупке полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (The Sun)



"Сити" надеется оградить Кайла Уолкера от интереса "Баварии", предложив своему защитнику новый контракт. (Fabrizio Romano)



Запасной голкипер "Сити" Зак Стеффен может перейти в "Лестер". (ESPN)



Стартовое предложение "Юнайтед" в 30 миллионов фунтов о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда было отклонено. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" улучшит до 40 млн. фунтов свое предложение по Хейлунду. (The Sun)



"Рома" хочет полузащитника "Юнайтед" Фреда. (The Sun)



Защитник "Спортинга" Гонсалу Инасиу вызывает интерес у "Арсенала", "Юнайтед", "Ливерпуля" и "Ньюкасла". (Correio da Manha)



"Челси" приближается к компромиссу с "Интером" насчет продажи нападающего Ромелу Лукаку. (90min)



Предложение "Аль-Насра" для провалившего медобследование вингера "Челси" Хакима Зийеша остается в силе, но с пониженной на 40 процентов зарплатой. (CBS Sports)



"Вест Хэм" готовит предложение о покупке полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. (Football Insider)



"Вест Хэм" сделал запрос насчет полузащитника "Лидса" Тайлера Адамса. (Yorkshire Evening Post)



"Вест Хэм" продвигается в переговорах о покупке вингера "Лестера" Харви Барнса. (90min)



"Ноттингем Форест" придется заплатить 13-17 млн. фунтов для приглашения экс-защитника "Арсенала" Константиноса Мавропаноса, который ныне выступает за "Штутгарт". (Daily Mail)



Полузащитник Данни Дринкуотер хочет вернуться в "Лестер". (Sport Bible)



Другое



Гол нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона против Грузии вывел молодежную сборную Англии в полуфинал Чемпионата Европы U-21. (BBC)



Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва отклонил предложение из Саудовской Аравии, где ему были готовы платить 17 млн. фунтов в год. (iNews)



Глава химической компании Ineos сэр Джим Рэтклифф пытался купить 50 процентов акций "Барселоны". (The Times)



Вингер "Челси" Кристиан Пулишич показал в социальных сетях свою кровать с наручниками. (talkSPORT)



Беременная подруга нападающего "Юнайтед" Мейсона Гринвуда показала в социальных сетях свой животик. (The Sun)