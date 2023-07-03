Ливерпуль" сосредоточился на переговорах по Лавиа
Завершив приобретение Доминика Собослаи, теперь "Ливерпуль" сосредоточился на переговорах по полузащитнику Ромео Лавиа из "Саутгемптона".
Этим летом "Ливерпуль" укрепил свою полузащиту с помощью не только приглашенного из "РБ Лейпциг" Собослаи, но Алексиса Макаллистера, приобретенного у "Брайтона".
Однако ранее "Ливерпуль" попрощался с Наби Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом и Джеймсом Милнером, и главному тренеру "красных" Юргену Клоппу нужен еще один игрок в центр поля.
Этим третьим новичком может стать Лавиа, чей "Саутгемптон" покинул Премьер-Лигу по итогам сезона 2022/23. Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, с понедельника "красные" сосредоточатся на переговорах по Ромео.
"Саутгемптон" оценивает Лавиа в 50 миллионов фунтов. Также 19-летнего бельгийца очень хочет "Арсенал", но это зависит от того, удастся ли "канонирам" найти покупателя на Томаса Партея.
03.07.2023 09:00
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За 20 млн. может и сойдёт на перспективу. Но он в 19 лет уже с порванным подколенным сухожилием. Прям как Оуэн) Только тот был уникум, и то топарил не очень долго, а этот черныш хз, что за зверь.
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50 млн? Они че ухуели)? Мэддисон 40 стоил, а он уже несколько лет как околотоп
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