Ливерпуль" сосредоточился на переговорах по Лавиа

Ромео Лавиа Завершив приобретение Доминика Собослаи, теперь "Ливерпуль" сосредоточился на переговорах по полузащитнику Ромео Лавиа из "Саутгемптона".

Этим летом "Ливерпуль" укрепил свою полузащиту с помощью не только приглашенного из "РБ Лейпциг" Собослаи, но Алексиса Макаллистера, приобретенного у "Брайтона".

Однако ранее "Ливерпуль" попрощался с Наби Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом и Джеймсом Милнером, и главному тренеру "красных" Юргену Клоппу нужен еще один игрок в центр поля.

Этим третьим новичком может стать Лавиа, чей "Саутгемптон" покинул Премьер-Лигу по итогам сезона 2022/23. Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, с понедельника "красные" сосредоточатся на переговорах по Ромео.

"Саутгемптон" оценивает Лавиа в 50 миллионов фунтов. Также 19-летнего бельгийца очень хочет "Арсенал", но это зависит от того, удастся ли "канонирам" найти покупателя на Томаса Партея.


Метки Лавиа, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 03.07.2023 09:00

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  1. bangladesh 03.07.2023 10:14 # bangladesh
    Не нужен

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  2. vals1702 03.07.2023 10:12 # vals1702
    не нужен.

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  3. sausage 03.07.2023 10:01 # sausage
    За 20 млн. может и сойдёт на перспективу. Но он в 19 лет уже с порванным подколенным сухожилием. Прям как Оуэн) Только тот был уникум, и то топарил не очень долго, а этот черныш хз, что за зверь.

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  4. kipeloff89 03.07.2023 09:43 # kipeloff89
    50 млн? Они че ухуели)? Мэддисон 40 стоил, а он уже несколько лет как околотоп

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