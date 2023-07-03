"Вулверхэмптон" отказался продать Килмена в "Наполи"

"Вулверхэмптон" отклонил предложение "Наполи" в 35 миллионов евро (30 млн. фунтов). о покупке защитника Макса Килмена.

В данный момент "Наполи" находится на пороге расставания с Кимом Мин Джэ, который отказался от нового контракта с чемпионами Серии А и собирается перейти в "Баварию".



Как раз на замену 26-летнему южнокорейцу "Наполи" и присмотрел Килмена, чей контракт с "Вулверхэмптоном" рассчитан до 2026 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Однако стартовое предложение "Наполи" по Килмену было отклонено. По информации The Athletic, "волки" готовы отпустить 26-летнего англичанина украинского происхождения только за 40 млн. евро (34.4 млн. фунтов), как минимум.



Впрочем, сам Килмен открыт к идее продлить свое пребывание в "Вулверхэмптоне", за который он выступает после перехода из "Манчестер Юнайтед" за 40,000 фунтов в 2018 году.