"Брентфорд" согласовал покупку Коллинса

"Брентфорд" собирается обновить свой трансферный рекорд покупкой центрального защитника "Вулверхэмптона" Натана Коллинса.

Коллинс только прошлым летом присоединился к "Вулверхэмптону", перебравшись из "Бернли" за 20 миллионов фунтов.



Спустя один год Коллинс может уйти в "Брентфорд", чье предложение в 23 млн. фунтов о покупке 21-летнего ирландца было принято "волками", сообщает Sky Sports.



Если не случится никаких неожиданностей, Коллинс отберет звание рекордного приобретения "Брентфорда" у нападающего Кевина Шаде, который ранее этим летом был выкуплен у "Фрайбурга" за 22 млн. фунтов.



Добавим, в минувшем сезоне Коллинс сыграл 26 матчей за "Вулверхэмптон" в Премьер-Лиге, причем на 19 из них он выходил в стартовом составе.