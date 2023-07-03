"Сити" близок к покупке Гвардиола

"Манчестер Сити" находится в считанных днях от приобретения защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола за 86 миллионов фунтов.

Этим летом "РБ Лейпциг" выручил 52 и 60 млн. фунтов с продаж Кристофера Нкунку в "Челси" и Доминика Собослаи в "Ливерпуль", соответственно.



Сейчас "РБ Лейпциг" находится на пороге своей третьей крупной продажи, причем 21-летнему Гвардиолу предстоит стать самым дорогим в мире защитником.



"Гвардиол и его агенты сообщили нам о своем желании отправиться в "Манчестер Сити". Мы ведем переговоры с "Сити".



"Да, это будет 100 миллионов евро плюс бонусы. Гвардиол окажется в надежных руках Пепа (Гвардиолы)".



"Такая стоимость сделает Гвардиола самым дорогим защитником в истории. Но процесс может занять еще несколько дней", — цитирует спортивного директора "РБ Лейпциг" Макса Эберля The Times.



Добавим, приход Гвардиола может означать, что "Сити" попрощается с Эмериком Лапортом, который не был доволен своей ограниченной ролью в команде Хосепа Гвардиолы в минувшем сезоне.