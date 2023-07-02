Патрик Виейра вернулся к работе в "Страсбуре"
Патрик Виейра был назначен главным тренером "Страсбура", дочернего клуба "Челси".
Виейра находился без работы с марта, когда забуксовавший после паузы на ЧМ-2022 "Кристал Пэлас" отказался от его услуг.
С тех пор Виейра сватали в различные клубы, но особенно настойчиво — в "Лидс". Однако бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" выбрал для себя другой вариант.
Теперь Виейра будет тренировать "Страсбур", который только пару недель назад был куплен владельцами "Челси". Контракт Патрика с клубом Лиги 1 рассчитан на три года.
Добавим, это будет второй опыт тренерской работы для Виейра в родной Франции. С 2018 по 2020 год Патрик возглавлял "Ниццу".
02.07.2023 23:00
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