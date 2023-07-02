Патрик Виейра вернулся к работе в "Страсбуре"

Патрик Виейра был назначен главным тренером "Страсбура", дочернего клуба "Челси".

Виейра находился без работы с марта, когда забуксовавший после паузы на ЧМ-2022 "Кристал Пэлас" отказался от его услуг.



С тех пор Виейра сватали в различные клубы, но особенно настойчиво — в "Лидс". Однако бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" выбрал для себя другой вариант.



Теперь Виейра будет тренировать "Страсбур", который только пару недель назад был куплен владельцами "Челси". Контракт Патрика с клубом Лиги 1 рассчитан на три года.



Добавим, это будет второй опыт тренерской работы для Виейра в родной Франции. С 2018 по 2020 год Патрик возглавлял "Ниццу".