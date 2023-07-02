"Тоттенхэм" договорился с Соломоном

Манор Соломон "Тоттенхэм" приблизился к своему очередному приобретению, договорившись с бывшим вингером "Фулхэма" Манором Соломоном.

Приостановив свой контракт с "Шахтером", сезон 2022/23 Соломон провел в "Фулхэме". Манор забил четыре гола в рамках Премьер-Лиги за "дачников", хотя всего четырежды выходил в стартовом составе.

Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, в следующем сезоне Соломон будет выступать за другой лондонский клуб.

23-летний израильтянин уже согласовал условия личного контракта с "Тоттенхэмом" и на предстоящей неделе пройдет у "шпор" медобследование.

Соломон рассчитывает присоединиться к "Тоттенхэму" как свободный агент, воспользовавшись специальным постановлением ФИФА насчет иностранных игроков клубов из Украины.

Таким образом, Соломон может стать третьим новичком команды Анге Постекоглу этим летом после Гульельмо Викарио и Джеймса Мэддисона. Также "шпоры" выкупили Деяна Кулусевски после аренды и собираются сделать то же самое с Педро Порро.


Метки Соломон, Тоттенхэм, Фулхэм, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2023 22:00

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