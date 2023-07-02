Собослаи взял в "Ливерпуле" 8-й номер из-за Джеррарда

Полузащитник Доминик Собослаи объяснил, почему взял 8-й номер в "Ливерпуле".

Ранее днем "Ливерпуль" завершил приобретение Собослаи из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов фунтов. Доминик будет выступать за команду Юргена Клоппа под "восьмеркой", которая стала вакантной после ухода Наби Кейта.



8-й номер Собослаи выбрал неслучайно. На руке у 22-летнего венгра есть знаменитое высказывание легенды "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, которое гласит: "Талант — это божественное благословение, но без невероятной воли и смирения он ничего не стоит".



"Конечно, это отличный номер, многие великие игроки носили этот номер, а также у меня есть татуировка с высказыванием Стивена Джеррарда. Это и есть причина, почему я взял его", — сообщил Собослаи официальному веб-сайту "Ливерпуля".