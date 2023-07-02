Смит-Роу не боится конкуренци с Хаверцем
Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу заявил, что его не страшит конкуренция с Каем Хаверцем.
На текущей неделе "Арсенал" завершил приобретение Хаверца у "Челси" за 65 миллионов фунтов. По слухам, у "канониров" Кай собирается играть глубже, нежели у "синих", где он исполнял роль нападающего.
Таким образом, у Смит-Роу появился еще один конкурент, однако 22-летний англичанин может только порадоваться за свою команду.
"Я вижу, что происходит. Конечно, усиление состава — это хорошая вещь для клуба".
"Я чувствую, что приобретения, которые мы совершаем, действительно помогут команде продолжить свой прогресс".
"Это захватывает дух, поэтому, надеюсь, в следующем сезоне мы продвинемся на шаг дальше".
"Конечно, это увеличит конкуренцию, но таков футбол. Ты просто должен принять это. Я должен упорно трудиться. У нас здоровая конкуренция. Я должен продолжать сражаться", — сообщил Смит-Роу The Sun.
02.07.2023 20:00
Просмотров: 211
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: