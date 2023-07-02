"Ливерпуль" купил Собослаи за 60 млн. фунтов
"Ливерпуль" подтвердил приобретение полузащитника "РБ Лейпциг" Доминика Собослаи.
Собослаи заключил с "Ливерпулем" пятилетний контракт и будет выступать за команду Юргена Клоппа под 8-м номером, который в свое время на протяжении 11 сезонов принадлежал легендарному Стивену Джеррарду.
Собослаи обошелся "Ливерпулю" в 70 миллионов евро (60 млн. фунтов), что были прописаны в контракте 22-летнего игрока сборной Венгрии с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.
Таким образом, Собослаи стал вторым новичком "Ливерпуля" этим летом после полузащитника Алексиса Макаллистера, приглашенного из "Брайтона".
Интерес к Собослаи этим летом также проявлял "Ньюкасл", однако "сороки" не решились выплатить отступные за Доминика, а сам игрок явно выразил желание отправиться в "Ливерпуль".
Собослаи является воспитанником австрийского "Ред Булл" из Зальцбурга, а в "РБ Лейпциг" Доминик провел два с половиной сезона, забив 20 голов и отдав 22 результативные передачи в 91 матче.
"Это очень, очень хорошо. Последние дни были приятными, и мне не хочется узнать каждого получше".
"Последние три-четыре дня были очень долгими. Это не было просто. Но в конце концов я здесь, я счастлив, и мне не терпится начать".
"Это клуб с историей, здесь очень хорошие игроки, хороший тренер. Здесь все хорошо. Такого рода клуб — это идеальный следующий шаг для меня. Фанаты, стадион — здесь все очень хорошо", — сообщил Собослаи.
02.07.2023 19:00
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Собослаи заключил с "Ливерпулем" пятилетний контракт и будет выступать за команду Юргена Клоппа под 8-м номером, который в свое время на протяжении 5 сезонов принадлежал легендарному Наби Кейта.
(ответить)
Надеюсь не очередной Минамёта или Кейта. Кто вообще из топ 6 у Лейпцига покупал хотя бы раз игрока? Их игрокам бы сначала в Бундес за опытом а после АПЛ тогда хоть что то получится а так кот в мешке не иначе.
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Колбасню по полной обослаи
(ответить)
Братишки колбасы, запилите пожалуйста схемку на лфц на новый сезон с Сабослаи и Алексисом, хочется подрочить
(ответить)
Германия и Польша не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard, пишет Der Spiegel. По данным издания, разногласия касаются цены диагностики — Варшава хочет взымать ?100 тыс., а в ФРГ это стоит ?12 тыс.
Братишки всегда готовы помочь)
(ответить)
С Макалистером будут терроризировать центр чорли. Перестрелка будет жоская. Чо по чорли?
(ответить)
Пизда всей АПЛочки, ссытесь, немощи!
(ответить)
Ну и фамилии нынче))
(ответить)
Собослай: «Манчестер Юнайтед» был заинтересован, но я не хотел переходить из «РБ Лейпциг» в «Юнайтед». Эрик Тен Хаг позвонил мне, но я сразу же повесил трубку. Затем я получил сообщение от Клоппа, и все остальное уже история».
(ответить)
Не фан Ливерпуля но Собослай хорош, обоссыт многих
(ответить)
Новость для фан-сай... ?
Уровень портового нахрюка "шо там по щолсей" доложить.
(ответить)
Топарик?
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Клоуны фупла, остер и jirrort, у меня ломка.давайте че нидь про шарамыгси
хачю атьдуши по трещат ез же
(ответить)
Не стоит после попчанского сувать в вагинчанский. Наоборот - можно
(ответить)
Переводчик, убейся
_____________________
"Это очень, очень хорошо. Последние дни были приятными, и мне не хочется узнать каждого получше".
(ответить)
Ровной травы и крепких шипов парню
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"Это очень, очень хорошо. Последние дни были приятными, и мне не хочется узнать каждого получше".
Источник: http://fapl.ru/posts/101325/
Roflan ebalo
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