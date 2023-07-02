"Ливерпуль" купил Собослаи за 60 млн. фунтов

"Ливерпуль" подтвердил приобретение полузащитника "РБ Лейпциг" Доминика Собослаи.

Собослаи заключил с "Ливерпулем" пятилетний контракт и будет выступать за команду Юргена Клоппа под 8-м номером, который в свое время на протяжении 11 сезонов принадлежал легендарному Стивену Джеррарду.



Собослаи обошелся "Ливерпулю" в 70 миллионов евро (60 млн. фунтов), что были прописаны в контракте 22-летнего игрока сборной Венгрии с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.



Таким образом, Собослаи стал вторым новичком "Ливерпуля" этим летом после полузащитника Алексиса Макаллистера, приглашенного из "Брайтона".



Интерес к Собослаи этим летом также проявлял "Ньюкасл", однако "сороки" не решились выплатить отступные за Доминика, а сам игрок явно выразил желание отправиться в "Ливерпуль".



Собослаи является воспитанником австрийского "Ред Булл" из Зальцбурга, а в "РБ Лейпциг" Доминик провел два с половиной сезона, забив 20 голов и отдав 22 результативные передачи в 91 матче.



"Это очень, очень хорошо. Последние дни были приятными, и мне не хочется узнать каждого получше".



"Последние три-четыре дня были очень долгими. Это не было просто. Но в конце концов я здесь, я счастлив, и мне не терпится начать".



"Это клуб с историей, здесь очень хорошие игроки, хороший тренер. Здесь все хорошо. Такого рода клуб — это идеальный следующий шаг для меня. Фанаты, стадион — здесь все очень хорошо", — сообщил Собослаи.



