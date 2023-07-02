"Ливерпуль" купил Собослаи за 60 млн. фунтов

Доминик Собослаи "Ливерпуль" подтвердил приобретение полузащитника "РБ Лейпциг" Доминика Собослаи.

Собослаи заключил с "Ливерпулем" пятилетний контракт и будет выступать за команду Юргена Клоппа под 8-м номером, который в свое время на протяжении 11 сезонов принадлежал легендарному Стивену Джеррарду.

Собослаи обошелся "Ливерпулю" в 70 миллионов евро (60 млн. фунтов), что были прописаны в контракте 22-летнего игрока сборной Венгрии с "РБ Лейпциг" в качестве отступных.

Таким образом, Собослаи стал вторым новичком "Ливерпуля" этим летом после полузащитника Алексиса Макаллистера, приглашенного из "Брайтона".

Интерес к Собослаи этим летом также проявлял "Ньюкасл", однако "сороки" не решились выплатить отступные за Доминика, а сам игрок явно выразил желание отправиться в "Ливерпуль".

Собослаи является воспитанником австрийского "Ред Булл" из Зальцбурга, а в "РБ Лейпциг" Доминик провел два с половиной сезона, забив 20 голов и отдав 22 результативные передачи в 91 матче.

"Это очень, очень хорошо. Последние дни были приятными, и мне не хочется узнать каждого получше".

"Последние три-четыре дня были очень долгими. Это не было просто. Но в конце концов я здесь, я счастлив, и мне не терпится начать".

"Это клуб с историей, здесь очень хорошие игроки, хороший тренер. Здесь все хорошо. Такого рода клуб — это идеальный следующий шаг для меня. Фанаты, стадион — здесь все очень хорошо", — сообщил Собослаи.

Доминик Собослаи


Метки Ливерпуль, РБ Лейпциг, Собослаи, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1499

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 02.07.2023 20:19 # fiezzo
    В этнических погромах во Франции приняли участие малолетние джихадисты

    В коротком видео 8-летний ребёнок заявляет о своей ненависти к Франции и приверженности «воле Аллаха».

    Его родители и соседи на своём примере показывают, что такое «новый ренессанс» Макрона. Детям остаётся только наблюдать и усваивать, что громить французские города легко и выгодно — прогрессивный налог с вынесенных из магазинов товаров никто не соберёт.

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  2. sausage 02.07.2023 20:10 # sausage
    «В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает», — заявил Путин после посещения мечети в Дербенте.

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  3. takernotagiver 02.07.2023 20:07 # takernotagiver
    Аллея лавы в Голливуде уже не та)
    https://t.me/imnotbozhena/36145

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  4. suddenly 02.07.2023 20:04 # suddenly
    Собослаи заключил с "Ливерпулем" пятилетний контракт и будет выступать за команду Юргена Клоппа под 8-м номером, который в свое время на протяжении 5 сезонов принадлежал легендарному Наби Кейта.

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  5. liverpo0ol 02.07.2023 20:03 # liverpo0ol
    Надеюсь не очередной Минамёта или Кейта. Кто вообще из топ 6 у Лейпцига покупал хотя бы раз игрока? Их игрокам бы сначала в Бундес за опытом а после АПЛ тогда хоть что то получится а так кот в мешке не иначе.

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  6. bembo 02.07.2023 20:03 # bembo
    Колбасню по полной обослаи

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  7. kipeloff89 02.07.2023 19:59 # kipeloff89
    Братишки колбасы, запилите пожалуйста схемку на лфц на новый сезон с Сабослаи и Алексисом, хочется подрочить

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  8. sausage 02.07.2023 19:57 # sausage
    Германия и Польша не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard, пишет Der Spiegel. По данным издания, разногласия касаются цены диагностики — Варшава хочет взымать ?100 тыс., а в ФРГ это стоит ?12 тыс.

    Братишки всегда готовы помочь)

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  9. liverpo0ol 02.07.2023 19:55 # liverpo0ol
    С Макалистером будут терроризировать центр чорли. Перестрелка будет жоская. Чо по чорли?

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  10. sausage 02.07.2023 19:53 # sausage
    Пизда всей АПЛочки, ссытесь, немощи!

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  11. sisyazavr 02.07.2023 19:48 # sisyazavr
    Ну и фамилии нынче))

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  12. felix-the-cat 02.07.2023 19:43 # felix-the-cat
    Собослай: «Манчестер Юнайтед» был заинтересован, но я не хотел переходить из «РБ Лейпциг» в «Юнайтед». Эрик Тен Хаг позвонил мне, но я сразу же повесил трубку. Затем я получил сообщение от Клоппа, и все остальное уже история».

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  13. liveron 02.07.2023 19:39 # liveron
    Не фан Ливерпуля но Собослай хорош, обоссыт многих

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  14. hachidlo 02.07.2023 19:38 # hachidlo
    Новость для фан-сай... ?

    Уровень портового нахрюка "шо там по щолсей" доложить.

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  15. superperez101 02.07.2023 19:38 # superperez101
    Топарик?

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  16. v-0987654321 02.07.2023 19:25 # v-0987654321
    Клоуны фупла, остер и jirrort, у меня ломка.давайте че нидь про шарамыгси

    хачю атьдуши по трещат ез же

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  17. mufc1994 02.07.2023 19:23 # mufc1994
    Не стоит после попчанского сувать в вагинчанский. Наоборот - можно

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  18. takernotagiver 02.07.2023 19:19 # takernotagiver
    Переводчик, убейся
    _____________________
    "Это очень, очень хорошо. Последние дни были приятными, и мне не хочется узнать каждого получше".

    (ответить)

  19. chelsea-69 02.07.2023 19:18 # chelsea-69
    Ровной травы и крепких шипов парню

    (ответить)

  20. gameboy 02.07.2023 19:12 # gameboy
    "Это очень, очень хорошо. Последние дни были приятными, и мне не хочется узнать каждого получше".

    Источник: http://fapl.ru/posts/101325/

    Roflan ebalo

    (ответить)

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