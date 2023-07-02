"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Пельистри

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о новом контракте со своим вингером Факундо Пельистри.

К своему 21 году Пельистри сыграл только 10 матчей за "Юнайтед", однако главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг является большим поклонником таланта Факундо.



Именно поэтому Тен Хаг не отпустил Пельистри в январе, когда свои предложения насчет игрока сборной Уругвая сделали клубы Серии А и Ла Лиги.



Дальнейшие перспективы Пельистри в первой команде "Юнайтед" зависят от того, как Факундо проявит себя во время предстоящего турне по Соединенным Штатам.



Даже если Пельистри суждено отправиться в аренду на сезон 2023/24, "Юнайтед" хочет заключить с Факундо новый контракт, и переговоры об этом уже ведутся, сообщает Manchester Evening News.