Моуриньо зовет Гринвуда в "Рому"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо готов пригласить нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда в итальянский клуб на правах аренды.

Гринвуд до сих пор отстранен от тренировок и матчей "Юнайтед", несмотря на то, что еще в феврале с Мейсона сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.



В данный момент отъезд Гринвуда в аренду на сезон 2023/24 является наиболее вероятным сценарием, и "Рома" стала очередным клубом, проявившим интерес к 21-летнему англичанину.



По информации The Sun, Моуриньо уже связался с Гринвудом, выразив готовность обеспечить Мейсона игровой практикой.



В свое время именно Моуриньо дал шанс Гринвуду в первой команде "Юнайтед", взяв Мейсона в предсезонное турне по США летом 2018.



Добавим, "Роме" и Моуриньо потребовался еще один нападающий в свете тяжелой травмы Тэмми Абрахэма.