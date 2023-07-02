"Сити" задумывается о покупке Де Йонга

"Манчестер Сити" задумывается о приобретении полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

В начале этой недели "Сити" не удалось приобрести полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса — "горожане" отказались от дальнейшей борьбы за игрока после того, как их предложение в 90 миллионов фунтов было отклонено.



"Сити" по-прежнему нужен полузащитник на замену своему капитану Илкаю Гюндогану, который отправился свободным агентом в "Барселону", и The Sun утверждает, что на радаре у "горожан" находится Де Йонг.



Де Йонг был трансферной целью номер один "Манчестер Юнайтед" прошлым летом, но не пожелал покидать "Барселону" ради своего бывшего наставника по "Аяксу" Эрика Тен Хага.



Учитывая свои финансовые проблемы, "Барселоне" будет сложно устоять перед предложением в районе 90 млн. фунтов по 26-летнему голландцу.