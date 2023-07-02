"Сити" отправил Делапа в "Халл"

"Манчестер Сити" отправил своего юного нападающего Лиама Делапа в клуб Чемпионшипа "Халл" на правах аренды.

В минувшем сезоне Делап успел поиграть за два других клуба Чемпионшипа, "Стоук" и "Престон", суммарно забив четыре гола в 38 матчах.



Теперь 20-летний англичанин, сын экс-звезды "Стоука" Рори Делапа, будет набираться опыта в "Халле", который сезон 2022/23 завершил на 15-м месте во втором английском дивизионе, забив только 51 гол в 46 матчах.



За первую команду "Сити" Делап пока сыграл только шесть матчей, забив один гол. Лиам находится в системе клуба с "Этихад" с 2019 года.