"Аль-Наср" хочет подписать Де Хеа

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии хочет пригласить бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Контракт Де Хеа с "Юнайтед" истек в конце июня, и теперь 32-летний испанец является свободным агентом, хотя и продолжает переговоры с "красными дьяволами" о новой сделке.



По информации The Sun, планам "Юнайтед" вернуть Де Хеа может помешать "Аль-Наср", который хочет воссоединить Давида с его бывшим партнером по команде Криштиану Роналду.



"Аль-Наср" готов предложить Де Хеа зарплату в 250,000 фунтов в неделю. Давид рассматривает такой вариант как привлекательный, хотя и предпочитает остаться на "Олд Траффорд".