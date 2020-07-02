"Аль-Наср" хочет подписать Де Хеа

Давид Де Хеа "Аль-Наср" из Саудовской Аравии хочет пригласить бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Контракт Де Хеа с "Юнайтед" истек в конце июня, и теперь 32-летний испанец является свободным агентом, хотя и продолжает переговоры с "красными дьяволами" о новой сделке.

По информации The Sun, планам "Юнайтед" вернуть Де Хеа может помешать "Аль-Наср", который хочет воссоединить Давида с его бывшим партнером по команде Криштиану Роналду.

"Аль-Наср" готов предложить Де Хеа зарплату в 250,000 фунтов в неделю. Давид рассматривает такой вариант как привлекательный, хотя и предпочитает остаться на "Олд Траффорд".


Метки Аль-Наср, Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 02.07.2023 14:28 # suddenly
    Мало предлагают.

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  2. closer 02.07.2023 14:19 # closer
    Пусть едет на заработки! Мне все равно кто у нас будет пропускать!

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