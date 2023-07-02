Ван Бастен считает, что Тимбер спешит с переходом в "Арсенал"

Легенда голландского футбола Марко Ван Бастен считает, что защитник "Аякса" Юрриен Тимбер спешит с переходом в "Арсенал".

Ожидается, что на предстоящей неделе "Арсенал" завершит приобретение Тимбера стоимостью около 45 миллионов фунтов. Сам Юрриен уже согласовал условия личного контракта с "канонирами".



Однако Ван Бастен не уверен, что Тимбер поступает правильно. Марко опасается, что его соотечественника могут посчитать "самозванцем" в "Арсенале".



"Ты играешь за "Аякс" только три года. Сколько тебе лет сейчас? 21 или едва исполнилось 22? Ты должен проявить осторожность, чтобы не стать резервистом там".



"Я бы подождал и набрался опыта. Еще один год в "Аяксе" пошел бы тебе на пользу. Ты не должен переходить куда-нибудь, чтобы просто быть участником. Ты должен отправиться в клуб, где будешь считаться лидером и доминирующей фигурой в команде. Каждый в раздевалке твоего нового клуба будет смотреть на тебя и говорить: "Давай, покажи нам, на что ты способен".



"И если твои игроки-товарищи не будут чувствовать, что ты действительно можешь усилить команду, все они обернутся против тебя. Тебя будут считать самозванцем", — цитирует Ван Бастена Daily Mirror.