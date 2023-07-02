МЮ не собирается платить 86 млн. фунтов за Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" не собирается платить запрашиваемые 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) за нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда.

По информации The Athletic, трансферный бюджет главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на это лето ограничен 100 млн. фунтов, что связано с правилами финансового фейр-плей.



Конечно, Тен Хаг еще может пополнить свой бюджет за счет продаж, но уже 60 млн. фунтов "Юнайтед" зарезервировал на покупку полузащитника "Челси" Мейсона Маунта.



Приоритетом "Юнайтед" на остаток трансферного окна является приглашение забивного нападающего, и в идеале Тен Хаг хотел бы заполучить игрока с опытом выступлений в Премьер-Лиге.



Юный Хейлунд во многом выглядит компромиссным вариантом и инвестицией в будущее, и The Athletic может подтвердить, что "Юнайтед" вел переговоры с "Аталантой" насчет покупки 20-летнего датчанина.



Проблема в том, что "Аталанта" затребовала за свою восходящую звезду 86 млн. фунтов, а "Юнайтед" и близко не собирается — а вдобавок не может — столько платить.